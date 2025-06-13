قائد الثورة يُعيّن اللواء موسوي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب استشهاد الفريق محمد حسين باقري، أصدر آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، مرسومًا بتعيين اللواء السيد عبد الرحيم موسوي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وفيما يلي نص مرسوم قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء السيد عبد الرحيم موسوي

نظرًا لاستشهاد الفريق محمد حسين باقري المفدى على يد الكيان الصهيوني البغيض، ونظرًا لخدماتك الجليلة وخبراتك القيّمة، أُعيّن معاليه رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

بفضل الله، يُتوقع التحسين الضروري لقدرات وجاهزية القوات المسلحة وقوات التعبئة والقوات الأمنية والدفاعية، والقدرة على الرد السريع والفعال على أي مستوى وأي نوع من التهديدات الموجهة إلى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال العمل الثوري.

في عشية عيد غدير خم المبارك، أسأل الله العلي القدير أن يمنّ على هذا الشهيد المخلص بالدرجات العليا، وأن يكون مع أولياء الله، وخاصة أمير المؤمنين الامام علي بن ابيطالب (عليه السلام).

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