عارف: الحكومة تدعم الميدان بكل مالديها من قوة

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة على الموقع الإخباري للنائب الأول لرئيس الجمهورية مساء الاثنين بمناسبة التعيينات الجديدة لكبار قادة القوات المسلحة من قبل قائد الثورة الاسلامية:

أُحيي روح المجاهدين المجيدة وشهداء الوطن الإسلامي العظام، ولا سيما إمام الثورة الشهيد وقادة "الدفاع المقدس الثالث" الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وصنعوا ملحمة خالدة، وحموا الشعب الايراني العزيز من الأخطار.

واضاف: اليوم، بات واضحاً للجميع أن العدو الأمريكي الصهيوني، بأعقد مخططاته المعادية للإنسانية، قد حشد كل قوته لضرب سيادة البلاد وسلامتها. لكنّ التالق منقطع النظير والشجاعة والتدبير المقتدر للمقاتلين والقادة الميدانيين، إلى جانب التوجيه الحكيم والدقيق من قبل القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، قد اجهضت كلّ حسابات الاستكبار، وأعادت العزة والأمن المستديم إلى الشعب الايراني النبيل مرة اخرى.

وتابع: في هذه اللحظة التاريخية والحساسة، أتقدم بخالص التهاني بمناسبة التعيينات الحكيمة والموفقة، من قبل قائد الثورة الاسلامية في ايكال مسؤوليات القيادة الجسيمة إلى الاخوة المجاهدين والمتمرسين:

اللواء علي عبد اللهي، رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

العميد كيومرث حيدري، نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

اللواء أحمد وحيدي، قائدًا عامًا للحرس الثوري الإسلامي

اللواء مصطفى إيزدي، نائبًا للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي

الأدميرال علي عظمائي، قائدًا للبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي

حجة الإسلام حسين طائب، رئيسًا لمنظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)

واضاف: إن التاريخ المجيد للمجاهدين العظام في سنوات الدفاع المقدس (1980-1988)، ودوركم المحوري في إحباط مخططات العدو في المعارك الأخيرة، هو أعظم رصيد لتعزيز القدرات الدفاعية، والردع الحاسم، وتوطيد الوحدة الوطنية.

واكد ان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها ملزمة ومواكبة حاسمة للميدان العسكري، وقد جعلت من دعم القوات المسلحة الكامل، والتفاعل الأمثل معها، وتعميق التعاون معها، أولويةً لا تتزعزع، من أجل رفعة الوطن بكل ما أوتيت من قوة.

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