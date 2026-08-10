تعيين حجة الإسلام حسين طائب رئيساً لمنظمة تعبئة المستضعفين في الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بتعيين حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب رئيساً لمنظمة تعبئة المستضعفين التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

وجاء في نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب،

نظراً إلى الاستشهاد المشرف والمفعم بالعزة للواء غلام رضا سليماني على يد العدو الصهيوني–الأمريكي، وبالنظر إلى التزامكم وكفاءتكم وخبراتكم القيّمة، وبناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، أعيّنكم رئيساً لمنظمة تعبئة المستضعفين التابعة للحرس الثوري الإسلامي.

وفي ضوء مقتضيات وظروف البلاد الجديدة، يُنتظر، مع مراعاة توجيهات القائد العام للحرس الثوري، تحقيق الأهداف التالية:

تعميق وتوسيع ثقافة التعبئة والمقاومة لتحقيق شعار «كل إيراني، عنصر في التعبئة»، والاستفادة من طاقات مختلف شرائح الشعب والملايين من أبناء الشعب المستعدين للتضحية، في سبيل بناء إيران قوية وموحدة وحماية الثورة الإسلامية.

تعزيز شبكة المعلومات الشعبية، ورفع مستوى المهارات والتدريبات اللازمة بالتوازي مع تعزيز الوعي والبصيرة والاستفادة من التقنيات الحديثة، لمواجهة تهديدات العدو على أساس المشاركة الشعبية.

إقامة تفاعل بنّاء وفاعل مع سائر المؤسسات والهيئات الحاكمة والحكومية والعامة، وتوسيع نطاق الجماعات الجهادية وتعبئة مختلف الشرائح والأحياء، بهدف تطوير خدمات اجتماعية فاعلة تتمحور حول المسجد.

نشر ثقافة التعبئة بوصفها نموذجاً للمقاومة والصمود الشعبي في مختلف أنحاء العالم في مواجهة الاستكبار الصهيوني–الأمريكي.

آمل أن تكون عناية سيدنا (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وأدعيته سبباً في تحقيق المزيد من التوفيق لكم ولجميع أفراد التعبئة الأعزاء.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي