بقائي: السياسة الأمريكية تجاه إيران تعاني من «الإفراط في الاعتماد على الكذب»

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في منشور عبر منصة «إكس»: «إن هذا المقطع من رواية الإخوة كارامازوف لدوستويفسكي يصف بدقة الحالة التي وصلت إليها منظومة الحكم والسياسة الخارجية الأمريكية في تعاملها مع المنطقة وإيران، بسبب اعتمادها المفرط على الكذب».

وأضاف مقتبسًا من الرواية: «من يكذب على نفسه ويصدق كذبته، يصل في نهاية المطاف إلى مرحلة لا يعود فيها قادرًا على التمييز بين الحقيقة والكذب، سواء في ذاته أو في العالم من حوله؛ وعندها يفقد كل احترام لنفسه وللآخرين».