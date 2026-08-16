صحيفة عبرية تقرّ؛ هزائم ترامب المتتالية أمام إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية بأن الهزائم المتتالية في الحرب مع إيران دفعت ترامب إلى السعي لتحقيق مكاسب سياسية في الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير، قبلت الولايات المتحدة ذرائع الاحتلال الإسرائيلي لتبرير هجماته على لبنان، ومن المتوقع أن تطالب تل أبيب بممارسة ضبط النفس في جبهات أخرى.

يُذكر أن إسرائيل صعّدت اعتداءاتها على مناطق جنوب لبنان بذريعة استهداف البنية التحتية لحزب الله، وقد أسفرت إحدى هذه الجرائم عن استشهاد أفراد عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص.

كما قال رئيس الوزراء اللبناني، أمس، إن المناطق المدنية والسكنية تتعرض للاستهداف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.