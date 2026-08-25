تحذير روسي لأرمينيا من تبعات الاقتراب من أوروبا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيرغي برمينوف، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي، أشار إلى أن أرمينيا، في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ستشعر بتكاليف اقتصادية وسياسية جسيمة جراء الانفصال عن روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكان رئيس وزراء أرمينيا قد صرح سابقاً، أثناء تقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان، بأن أرمينيا ستبدأ في المستقبل عملية التقدم بطلب العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وتسعى أرمينيا للاقتراب من أوروبا في وقت خسرت فيه في ساحة المعركة العسكرية أمام جمهورية أذربيجان، وتواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة داخلياً.

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