الأمم المتحدة: مقتل 186 من عمال الإغاثة في غزة خلال العام الماضي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن أنه في عام 2025، قُتل 350 من عمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم، كان منهم 186 في قطاع غزة.

وذكر المكتب في بيان له أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً جديداً ومؤلماً في العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو اختطفوا في عام 2025 نحو 907 أشخاص.

وتظهر البيانات أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الضحايا بين العاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل 186 من عمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في هذه المنطقة خلال عام 2025.

وجاءت هذه الإحصاءات في وقت تواصل فيه المنظمات الإنسانية عملها داخل القطاع في ظل أوضاع بالغة الصعوبة، وتواجه تحديات أمنية ولوجستية واسعة النطاق تعيق عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات للسكان المتضررين.

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