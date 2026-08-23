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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٨:٥٨ ص

وزير الخارجية الايراني وقائد الجيش الباكستاني يناقشان تطورات الاوضاع في المنطقة

وزير الخارجية الايراني وقائد الجيش الباكستاني يناقشان تطورات الاوضاع في المنطقة

اجرى وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية، إلى جانب السبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1973190
جواد ماستری فراهانی

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