وزير الخارجية الايراني وقائد الجيش الباكستاني يناقشان تطورات الاوضاع في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية، إلى جانب السبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.



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