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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١:٣٠ م

سفير إيران لدى تونس یجتمع مع عراقجي

سفير إيران لدى تونس یجتمع مع عراقجي

اجتمع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس مع وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، اليوم الأحد، وبحث معاً آخر المستجدات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإيراني، مير مسعود حسينيان، اليوم الأحد، مع معالي وزير الخارجية، السيد عباس عراقجي، وبحث معاً آخر المستجدات.

وقدّم سفير إيران خلال هذا اللقاء تقريراً عن آخر التطورات في منطقة العمل، واتجاهات العلاقات الثنائية، وأهم القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التونسية.

وأعرب عراقجي، خلال اللقاء، عن ارتياحه لاتجاهات العلاقات الإيرانية التونسية ومستوى العلاقات المنشود، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ومصالح الشعبين الإيراني والتونسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1973199
جواد ماستری فراهانی

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