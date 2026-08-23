عراقجي: ليس أمام أمريكا خيار سوى التحدث باحترام مع الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهوریة، على هامش مراسم تجديد العهد مع مُثُل ومبادئ مفجر الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مرقد الإمام الخميني (رحمه الله)، قائلاً: إن العملية الاقتصادية التي يدّعيها ترامب ما هي إلا سيناريو مُكرّر، ونفس الترهيب المُستمر في السياسات الأمريكية. بمعنى ما، هو فيلم مُكرّر شاهدناه مرارًا وتكرارًا، ونعرف كيف نواجهه ونتعامل معه.

وأضاف: إن عودتهم إلى نفس الخطط القديمة للعمليات العسكرية، وقيامنا بهذا وذاك، يُظهر مدى يأسهم.

قال وزير الخارجية: ليس أمامهم خيار أمام الشعب الإيراني العظيم، وهم يكررون نفس الخطط مرارًا وتكرارًا.

وأكد عراقجي: "يجب أن يعلموا أنه لا سبيل إلا الحوار باحترام مع الشعب الإيراني، والتوصل إلى حل قائم على العدل والشرف".

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