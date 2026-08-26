ارتفاع حجم التجارة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 22%

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الاجتماع التخصصي الأول بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي عُقد في إطار متابعة الجوانب التنفيذية وتطوير التعاون الاقتصادي الناجم عن اتفاقية التجارة الحرة، وذلك تحت عنوان «تطوير التعاون الصناعي والصناعي ـ الزراعي»، بمشاركة إلهام حاجي كريمي، مديرة شؤون الاتفاقيات التجارية والمنظمات الدولية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية.

وخلال الاجتماع، استعرضت حاجي كريمي تقريراً حول مسار التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرة إلى أنه رغم التحديات المتعددة وتأثير التوترات الإقليمية، فإن حجم التجارة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 22% ليصل إلى 7.3 مليارات دولار، ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا السوق لتوسيع التجارة الإيرانية.

وأضافت أن المنتجات الزراعية تستحوذ على حصة مهمة من الصادرات الإيرانية، إلا أن توسيع صادرات السلع الصناعية والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية يُعد من أولويات البلاد، مشيرة إلى أن الأجهزة المنزلية، والمنسوجات والملابس، والسيارات وقطع الغيار، والآلات والمعدات، والأدوية والتجهيزات الطبية، من أبرز القطاعات القادرة على تعزيز صادراتها إلى أسواق أوراسيا.

كما ناقش ممثلو إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي فرص الاستثمار المشترك، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التعاون بين المنتجين في الجانبين. وشملت القطاعات ذات الإمكانات الواعدة للتعاون: الطاقة، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والتعدين، والآلات والمعدات، والصلب، والنقل، والصناعات المتقدمة.

وأكد المشاركون ضرورة الانتقال من مرحلة التبادل التجاري القائم على السلع فقط إلى مرحلة الإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا، والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية، كما بحثوا عدداً من العوائق الفنية وغير الجمركية، بما في ذلك المعايير الفنية، وشهادات الحلال، والقضايا المرتبطة بالمختبرات والخدمات البيطرية.