وزير الصناعة: علاقات ايران التجارية مع أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشهد نموًا متسارعًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد أتابك إلى أن عملية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد بدأت قبل عدة اشهر، مؤكدًا على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام للعب دور أكثر بروزًا في آليات هذا الاتحاد وتقديم أفكار جديدة بنشاط.

وقال: إن علاقات ايران التجارية مع الدول الأعضاء تشهد نموًا متسارعًا، وبالطبع، في رأينا، فهي الان بعيدة عن الهدف المنشود.

وأكد وزير الصناعة أن تطوير التعاون مع دول الجوار والإقليم يُعدّ سياسةً مبدئيةً ومحورًا أساسيًا للدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: "إن المشاركة الفاعلة في اجتماعات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تعكس المكانة المهمة للدول الأعضاء في الاتحاد في الدبلوماسية الاقتصادية والسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتُشير إلى التزامنا بتطوير التعاون فيما بينها".

وأكد أتابك: "نعتقد أن توسيع نطاق هذا التعاون في مختلف المجالات سيؤدي إلى مزيد من الرخاء لشعوب المنطقة، وتعزيز التعددية، وإرساء السلام الدائم".

وأشار إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد طرح وجهات نظره بشأن تعزيز التكامل الإقليمي وتعميق العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الاجتماعات الأخيرة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في ألماتي وتشولبان آتا، وأضاف: "كما ألقى رئيس الجمهورية كلمة افتراضية وعبّر عن آرائه القيّمة في الاجتماع الأخير لقادة الاتحاد في مينسك، في الوقت الذي كانت فيه جمهورية إيران الإسلامية تواجه اعتداءات وحشية من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".