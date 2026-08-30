إيرانية تتوج بذهبية بطولة العالم المفتوحة للتايكوندو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان "ساغر مرادي" حققت ستة انتصارات متتالية دون خسارة أي جولة ضمن منافسات وزن تحت 67 كيلوغراما. وبعد تغلبها في نصف النهائي على الصربية "ألكسندرا بيرشييتش"، وصيفة أولمبياد باريس والحاصلة على ميداليات فضية وذهبية في بطولات العالم وأوروبا، تأهلت إلى النهائي، حيث تغلبت على اليونانية "ستايلياني مارنتاكي" في جولتين متتاليتين، لتحرز لقب البطولة.

وكانت إيران قد أحرزت في اليوم الأول من المنافسات ميدالية فضية بواسطة اللاعبة "حنا زرين‌كمر" ضمن منافسات وزن فوق 73 كيلوغراما.

وبذلك أنهى المنتخب الإيراني للسيدات، بقيادة المدربة "مهروز ساعي"، مشاركته في بطولة العالم المفتوحة للسيدات بإحراز ميدالية ذهبية وأخرى فضية في خمسة أوزان.