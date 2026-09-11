تراجع حركة السفن في مضيق هرمز إلى 10% مستويات ما قبل الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سبوتنيك أن جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أعلنت يوم الخميس أن حركة السفن عبر مضيق هرمز وصلت الآن إلى عُشر المستوى المسجل قبل الحرب فقط.

وقالت كوزاك في مؤتمر صحفي إن بعض الدول استخدمت احتياطياتها الاستراتيجية من النفط والغاز لتلبية احتياجاتها، لكن هذه الاحتياطيات يجب في النهاية أن تُعاد تعبئتها.

في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء الهجمات الأميركية على عدة ناقلات نفط إيرانية مساء الثلاثاء، وقالت إن طهران تحتفظ بحقها في الرد على هذه الهجمات.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، واستمراراً للعدوان العسكري والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأميركية ضد إيران.

كما أعلنت طهران أن القوات المسلحة الإيرانية، في إطار حق الدفاع المشروع، استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في الأردن وعدة سفن أميركية.

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