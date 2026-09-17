مناورة التجمع الكبير "الشعب الفدائي من أجل إيران" تُقام غداً في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مناورة والتجمع الكبير "الشعب الفدائي من أجل إيران" يُقام في طهران بمناسبة الليلة المئتين للصمود والمقاومة والحضور المقتدر للشعب الإيراني في الساحات، وحلول أسبوع الدفاع المقدس؛ ويبدأ هذا البرنامج من الساعة الثامنة صباح غد بحضور مختلف شرائح الشعب، وسيكون العرض الملحمي لقوات "فدائي من أجل إيران" من ساحة الإمام الحسين وتقاطع الطريق السريع نواب باتجاه ساحة الثورة، من الأجزاء الرئيسية فيه.

وقدّم اللواء حسن حسن زاده، قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى، في لقاء صحفي، توضيحات حول تفاصيل هذه المناورة والتجمع الكبير، مؤكداً أن هذه المناورة لا تتعلق فقط بقوات جان فدا وقوات التعبئة الفدائية المنظمة، بل هي تجمع كبير لعموم الشعب الإيراني في العاصمة، وأعلن أنه بمناسبة إحياء أسبوع الدفاع المقدس والاحتفال بالليلة المئتين للصمود والمقاومة والحضور المقتدر للشعب الإيراني في الساحات، سيحضر جميع الناس في التجمع بسلاح العلم وشعار المقاومة والصمود.

ووفقاً لقائد الحرس الثوري في طهران الكبرى، يبدأ هذا الحدث من الساعة الثامنة صباحاً، ويُقام العرض الملحمي لقوات جان فدا من ساحة الإمام الحسين وتقاطع الطريق السريع نواب باتجاه ساحة الثورة.

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