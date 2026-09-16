قائد القوات البرية للجيش: جاهزية القوات المسلحة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الثالثة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات العميد جهانشاهي جاءت، على هامش مراسم ختام المرحلة النهائية للدورة السادسة والعشرين من مسابقات القرآن الكريم الوطنية في مشهد المقدسة، معتبرا ان البرامج القرآنية تعزز الروح الجهادية لدى منتسبي الجيش وعائلاتهم، وأن العاملين بالقرآن وحفظته والمتمسكين به يُعدّون من أفضل العناصر في القوات المسلحة للدفاع عن الدين الإسلامي والقرآن والثورة الإسلامية في ساحة المعركة.

وتابع: إذا لم يتمكن العدو، رغم امتلاكه تفوقاً في المعدات والتقنية في الحرب المفروضة الثالثة (حرب رمضان)، من تحقيق أهدافه الشيطانية المشؤومة، بما في ذلك تقسيم إيران الإسلامية وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، فإن أحد العوامل المؤثرة في ذلك هو الإيمان الراسخ للمجاهدين، والتوكل على الله تعالى، والتمسك بالقرآن الكريم، وسعيهم لتعزيز القوة.

وفي شرحه لجاهزية القوات المسلحة، قال قائد القوات البرية للجيش: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع اليوم بجاهزية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الحرب المفروضة، وهذه الجاهزية ملحوظة في مجال القدرة القتالية والجاهزية العملياتية، وكذلك في مجال الاحتياطيات العملياتية والأسلحة الاستراتيجية، لا سيما صواريخ وطائرات الجيش المسيّرة، وصواريخ حرس الثورة الاسلامية.

وبشأن انتشار وحدات القوات البرية للجيش على حدود البلاد، أضاف: في الوقت الحالي، تنتشر معظم وحدات القوة البرية على حدود شمال غرب وغرب وجنوب غرب وشمال شرق وشرق وجنوب شرق البلاد، كما تنتشر نحو ١٠ ألوية من القوة البرية على سواحل مكران وبحر عُمان.

وذكّر العميد جهانشاهي: إن هذا الانتشار والجاهزية جعلا العدو يعدل عن تنفيذ عمليات برية، ولا يجرؤ على القيام بأي إجراء ضد حدود بلادنا العزيزة إيران الإسلامية. وقواتنا تتمتع بجاهزية كاملة وروح معنوية عالية وشجاعة، كما أن البرامج القرآنية، بتعزيز الإيمان والتوكل على الله تعالى، تجعل المجاهدين أكثر استعداداً للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.