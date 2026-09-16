العميد نقدي: إيران صمدت في وجه العدو رغم الفارق الكبير في الميزانية والإمكانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف العميد نقدي، ان "الطرف الآخر كان لديه هدفان رئيسيان في الحرب، تبيّن فشلهما منذ الأيام الأولى، ثم غيّر وطرح بعد ذلك 13 هدفاً آخر، لكنه أخفق فيه جميعها. وأضاف: إن تهديدات العدو على مدى سنوات عديدة بقصف إيران وتدميرها أظهرت في ساحة المعركة بُعدها عن الواقع.

واعتبر العميد نقدي، أن العدو في الحرب "قال كلمته الأخيرة"، وقد اتضح أن هذه التهديدات ليست شيئاً. وأضاف: ان العدو الذي كان يدّعي أنه بضغطة زر واحدة يمكنه تدمير الشعب الإيراني وحضارة هذا البلد، ظلّ تائهاً أكثر من 6 أشهر؛ بينما ان "كلمتنا الأخيرة" لا تزال باقية وسيقولها التعبويون في وقتها.

وفي هذا السياق، رأى العميد نقدي ان هذا الانتصار هو وعد إلهي، وقال: إن الشعب الإيراني موجود منذ 200 ليلة في الشوارع والساحات، وقد عاهد وليّه بالبقاء في الميدان حتى اللحظة الأخيرة وفرض الهزيمة النهائية على العدو.

وأضاف: لقد ارتقى الشعب الإيراني خلال هذه الفترة من الناحيتين المعنوية والعقائدية، وبمشاهدته الانتصارات ومقارنته بين وعود الإمام وكلام الشهداء وتهديدات العدو، اكتسب مزيدا من البصيرة والشجاعة.

وأشار المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري إلى أن الشعب الإيراني اليوم أكثر رشداً بكثير مما كان عليه في شباط/فبراير الماضي، وإن تلك العظمة ذاتها التي هزمت العدو، وتلك الموجة الأولى التي اذلّت العدو، أصبحت اليوم أقوى بكثير. وأكد على دور صمود الشعب قائلاً: إن البركة التي منحها الله لخطوات الشعب وصموده جعلته كالجبال الشامخة والصخور المنيعة في وجه الأعداء، وسيحقق الله وعده.