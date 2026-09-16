متحدث الخارجية: ألمانيا لم تتحلّ حتى بالشجاعة لإدانة العدوان على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "بقائي" كتب، في تدوينة عبر منصة "إكس"، ردا على المزاعم والاتهامات التي وجّهها المستشار الألماني إلى إيران أن المستشار الألماني يتحدث عن "حرب" إيران، و"برنامجها النووي العسكري"، و"وكلائها". وهذه رواية مشوّهة تماماً.

وأضاف متحدث الخارجية: إن أمريكا والكيان الصهيوني، وليس إيران، هما من شنّا الحرب العدوانية. ولم تمتلك ألمانيا حتى الحد الأدنى من الشجاعة الأخلاقية اللازمة لإدانة هذا العدوان.

وتابع: إن الشعوب التي تصفها برلين بأنها "وكلاء" هي أطراف مستقلة، لها أهدافها وحساباتها الواضحة. وهي تناضل من أجل حقها في تقرير المصير والحرية والكرامة في مواجهة الاحتلال وسياسات الهيمنة. وإيران لا تمتلك أي برنامج نووي "عسكري"، مهما كررتم هذه الكذبة الكبرى التي اختلقها الكيان الصهيوني.

وختم "بقائي" تدوينته بالتأكيد أن منطقتنا يجب ألا تدفع ثمن شعور ألمانيا بالذنب أو نهجها القائم على الخضوع للمتنمرين. فلا يمكن لألمانيا أن تدعم علنا "الأعمال القذرة"، ثم تقدم نفسها على أنها بطل للسلام وواعظ في الأخلاق.

وكان المستشار الألماني قد قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي "علي الزيدي": يجب أن يتوقف دعم طهران للجماعات التابعة لها في أنحاء المنطقة. ونحن نرى تداعيات هذه السياسات يوميا، ونطالب إيران بألا تنقل الصراعات إلى داخل الأراضي العراقية. ويجب على إيران أن تنهي أخيرا هذا الإغلاق في مضيق هرمز؛ والأهم من ذلك، أن توقف برنامجها النووي العسكري