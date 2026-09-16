وافادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء رضائي شدد خلال لقائه بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، على ضرورة معالجة ملف الجماعات الإرهابية، وتعزيز الأمن على الحدود، وزيادة التعاون الاقتصادي.

وحذر اللواء رضائي خلال اللقاء من تحركات الكيان الصهيوني في إقليم كردستان، مؤكداً ضرورة التصدي لملف الجماعات الإرهابية وتعزيز الأمن على الحدود.

كما شدد على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستواه.

وقال اللواء رضائي: «لا نثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وعليهم اتخاذ إجراءات عملية وكسب ثقتنا».

من جانبه، رحب بافل طالباني بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والدبلوماسي بين الجانبين، مؤكداً ضرورة حل قضية الجماعات المسلحة وتعزيز الأمن على الحدود.