نقدي: مقاتلونا يحرسون جزر الخليج الفارسي بجهوزية قتالية عالية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء محمدرضا نقدي، المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي، قال خلال زيارته لجزر الخليج الفارسي ومقاتلي مقر المدينة المنورة التابع للقوة البرية للحرس الثوري، في معرض إشارته إلى جهوزية القوات المنتشرة في المنطقة، إنه حالفهم التوفيق اليوم لزيارة مقاتلي مقر المدينة المنورة التابع للقوة البرية للحرس الثوري.

وأضاف أن ما شاهدوه في هذه الزيارة هو حضور شباب بنشاط وإيمان واقتدار، يتمتعون بأعلى درجات الجهوزية القتالية.

وأشار المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري إلى الإجراءات المتخذة لانتشار وتعزيز المواقع الدفاعية في المنطقة، قائلاً إن مقاتلي مقر المدينة المنورة يتمتعون بتشكيل قتالي مناسب ومواقع محصنة، ولديهم أسلحة ومعدات مناسبة لتنفيذ المهام القتالية.

وشدد نقدي على دور الإيمان وروح المقاتلين في الجهوزية الدفاعية للبلاد، مشيراً إلى أن فوق كل هذه الإمكانات والمعدات، فإن إيمان المقاتلين وروحهم هو الرصيد الرئيسي لجهوزيتهم وقدرتهم الدفاعية.

وأوضح أن هؤلاء المقاتلين، بالاعتماد على الإيمان والجهوزية القتالية والتحصينات المنشأة، مستعدون للدفاع عن هذه المنطقة وتحويلها إلى ساحة لإحباط العدو وعبرة له.

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