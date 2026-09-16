تراجع بنسبة 80% في حركة السفن في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن معلومات الملاحة البحرية المنشورة تشير إلى أن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الثلاثاء، في حين بلغ هذا العدد 5 سفن يوم الاثنين.

كما أفادت رويترز أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال اليوم الماضي بلغ 4 سفن، في وقت كان فيه متوسط عدد هذه السفن خلال الأيام العشرة الماضية 18 سفينة. وهذا يعني أن مضيق هرمز شهد تراجعاً بنسبة تزيد على 80% في حركة السفن مقارنة بالأيام العشرة الماضية.

وأكد موقع مارين ترافيك أن سفينة واحدة فقط لنقل الغاز المسال وسفينتي شحن عبرتا مضيق هرمز، وكانت إحداهما ترفع العلم الإيراني.

وقد أدت الاعتداءات الأميركية على إيران وإثارة هذه الدولة للتوتر في منطقة الخليج الفارسي إلى اضطراب في حركة السفن.

/انتهد/