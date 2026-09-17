شكر وتقدير من مجلس خبراء القيادة لملحمة الـ 200 ليلة من الصمود الشعبي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس خبراء القيادة قدّم في رسالة له تقديره لملحمة الشعب الإيراني الشريف في 200 ليلة من الحضور والصمود في الشوارع والساحات.

وجاء نص هذه الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ..."

أيها الشعب الملتزم بولاية الفقيه، الغيور، البصير والثوري لإيران الإسلامية!

منذ أكثر من 200 ليلة، حولتم، بحضوركم الملحمي، ساحات البلاد بأكملها إلى معقل للعزة والغيرة وملحمة للإرادات. هذه الملحمة هي أعلى تجلٍّ للديمقراطية الدينية، وحماية للثورة الإسلامية، وتحقيق لكلام وبشرى الإمام الشهيد الذي وصفكم بأمة مبعوثة لصون المثل العليا لإيران الإسلامية.

لقد أثبتتم، أيها الشعب المصطفى، بتعميقكم للرابطة بين الأمة والإمامة، وبطاعتكم المطلقة لقيادة الثورة الإسلامية الحكيمة، آية الله الإمام السيد مجتبى حسيني الخامنئي، أن المساومة مع العدو المتجبر لا مكان لها في قاموس شعب هذه الأرض، وأن صفحة التاريخ قد طُويت إلى الأبد بالنسبة لاعتداءات الماضي.

هذا الحضور الواعي هو حصن متين ورصيد لا مثيل له للمسؤولين ومقاتلي القوات المسلحة الأبطال، ليكونوا بقلب مطمئن حراساً لأمن وكيان الوطن الإسلامي.

نشكر الله على نعمة وجود مثل هذه الأمة البصيرة والمصطفاة؛ لأنها رفعت راية الفتح والعزة، وتعلم أن نصر الله قريب، وأن هذه الليالي المجيدة ستكون طليعة النصر النهائي لجبهة الحق على الباطل إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد علي موحدي كرماني

رئيس مجلس خبراء القيادة

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