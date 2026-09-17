الصين  تعلق على مشروع قانون العقوبات الأميركية ضد روسيا وإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة الميادين أن وزارة الخارجية الصينية ردّت اليوم الخميس على مشروع قانون العقوبات الأميركية ضد روسيا وإيران.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الصينية في هذا الصدد أن تعاون بكين مع الدول الأخرى لا ينبغي أن يخضع لتدخل الأطراف الثالثة.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية في ردها على مشروع قانون العقوبات الأميركية ضد روسيا وإيران أنه لا يحق لأي طرف ثالث التدخل في تعاون بكين مع الدول الأخرى.

وبحسب وكالة ريا نوفوستي، قال غوو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بشأن مشروع العقوبات الأميركية ضد روسيا وإيران، إن الصين أجرت دائماً تعاوناً تجارياً واقتصادياً عادياً مع دول العالم على أساس المساواة والمصالح المتبادلة.

يأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء مشروعاً واسعاً للعقوبات والرسوم التجارية ضد روسيا، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

وأُقر هذا المشروع بـ262 صوتاً مؤيداً مقابل 159 معارضاً، ويُرسل الآن إلى البيت الأبيض لتوقيعه من دونالد ترامب.

ومن جهة أخرى، ووفقاً لوكالة أسوشييتد برس، سيكون للرئيس الأميركي بموجب هذا المشروع صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول الكبرى المشترية للنفط والغاز الروسي، بما فيها الصين والهند. كما يتضمن المشروع عقوبات ضد مسؤولين روس ومؤسسات مالية وقطاع الطاقة وأسطول ناقلات النفط الروسي المعروف بـ"الأسطول الظل".

وكان هذا المشروع، الذي يحمل اسم "قانون ليندسي أو. غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، قد أُقر سابقاً في أغسطس في مجلس الشيوخ بدعم واسع من الحزبين.

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