كمالوندي: إيران تمتلك خيارات كثيرة للدفاع عن نفسها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، أكد أن طهران تمتلك خيارات كافية للدفاع عن نفسها في الظروف الراهنة، لكن ما هو أبعد من هذه الخيارات هو أن لديهم إرادة؛ إرادة قوية للدفاع عن بلادهم.

وأضاف أنه بغض النظر عن مقدار الضغط الذي يمارسونه على إيران، فإنها ستتغلب على هذا الوضع.

وردّ كمالوندي، الذي كان يتحدث مع شبكة سي جي تي إن الصينية، على ادعاءات أميركا بشأن زيادة عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز.

وقال إن عدداً قليلاً فقط من السفن تتحرك في مضيق هرمز.

وقبل بدء الهجوم العدواني الأميركي والصهيوني على إيران، كان حجم الشحنات العابرة لهذا المضيق يصل إلى أكثر من 100 سفينة يومياً.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه البيانات الأولية لتتبع السفن، التي نقلتها رويترز، إلى أن هذا الرقم تراجع بشكل حاد منذ ذلك الحين ليصل إلى أقل من 14 سفينة يومياً.

كما تطرق كمالوندي إلى مسألة النزاع حول إصدار التأشيرات؛ وهو الأمر الذي منع حضور محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسه الأعلى، في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إن النمسا، بصفتها الدولة المضيفة للوكالة، كانت قد أصدرت التأشيرة قبل نحو أسبوعين، لكنها "ألغتها فجأة تحت ضغط الأميركيين".

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية أن هذا الوضع ليس جيداً، وأن هذه مسألة لا تتعلق بإيران فقط، بل هي قضية دولية، ويعتقد أن الجميع، وكل دولة، يجب أن يتفاعلوا معها.

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