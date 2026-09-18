أميركا لا يمكنها الهروب من المسؤولية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كتب اليوم في منصة افتراضية، في أعقاب الأخبار المنشورة عن الانسحاب الرسمي لأميركا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "لن ينسى التاريخ؛ ففي ميناب، تلطخت مدرسة بدماء 168 طفلاً، وفي لامرد، تحولت ساحة رياضية إلى مسلخ للمدنيين. والآن يقر الجميع بأن أحداث ميناب ولامرد لم تكن خطأً عملياتياً، بل كانت جريمة حرب واضحة. أميركا لا يمكنها التهرب من مسؤوليتها بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان."

/انتهى/