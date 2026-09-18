ملايين اليمنيين في الشوارع استنكاراً للمؤامرة الكاذبة بالهجوم على مكة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن اليمنيين شاركوا في مسيرة بملايين المشاركين دعماً للقوات المسلحة، ومعادلة الحصار مقابل الحصار، وكشفاً لكذبة استهداف مكة في صعدة اليمنية. كما حضر جمع كبير في ساحة السبعين في صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة أنصار الله.

وأعلن المشاركون في المسيرة في بيان لهم: "جئنا اليوم للدفاع عن شرف انتمائنا للإسلام، ولرفض التهمة الكبيرة والكذبة الكبرى التي أطلقها العدو السعودي ضد شعبنا. جئنا لنعلن موقفنا من التهمة الموجهة ضد شعبنا والذين قبلوا هذه التهمة والكذبة من العدو السعودي، وهي إهانة للمقدسات في مكة."

وجاء في هذا البيان: "نؤكد على ثبات مواقفنا تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وخاصة مكة والمدينة والمسجد الأقصى. ولن نتراجع عن مسار الجهاد في سبيل الله، ومخالفة أعدائه، ودعم حلفائه، ولن نعرّض حريتنا واستقلالنا للخطر."

وأعلن المشاركون في المسيرة: "سنواصل قتالنا ضد العدو السعودي، ودعم قواتنا المسلحة في معادلة الحصار مقابل الحصار، والتصعيد مقابل التصعيد، وضرب تجمعاته العسكرية."

وجاء في هذا البيان: "ندين ونرفض التهمة الثقيلة والكذبة الكبرى والاتهامات المروعة ضد شعبنا بشأن استهداف مكة. أرواحنا فداء لها. نؤكد أننا نحتفظ بحقنا الطبيعي في الرد على هذا العدوان بجميع أنواع الانتقام المشروع، ونسمح لقيادتنا وجيشنا بالرد بالشكل المناسب."

وأعلن المشاركون في المسيرة: "ندعو الجميع إلى الوقوف إلى جانبنا في ساحات المواقف الحقيقية والمشرفة، أو منافستنا فيها، ليتميز الصادقون في الغيرة والحفاظ على المقدسات عن المخادعين."

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