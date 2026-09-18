العالم لن ينخدع بالروايات الكاذبة والدعاية المنافقة لأميركا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، رداً على تصريحات أحد المتحدثين باسم الحكومة الأميركية حول الوضع الاقتصادي للإيرانيين وادعاء أميركا منع ممثلي إيران من الشراء من المتاجر الأميركية خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة: إن حكام واشنطن ما زالوا يفترضون أن الشعوب بلا ذاكرة ولا وعي تحليلي؛ وكأن العالم مثل مسلسل Pluribus، وعلى الجميع بعقل مغلق أن يحدقوا في شفاه واشنطن ويصدقوا روايتها دون نقصان.

وأضاف أن هناك من جهة حرباً اقتصادية قاسية هدفها إلحاق أقصى درجات الألم والمعاناة بكل مواطن إيراني، ومن جهة أخرى عرضاً مبهرجاً لمنع شراء مزعوم من مسؤولي إيران من متجر جملة في نيويورك!

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أنهم يحتفلون بـ"فرض حصار على حياة أمة"، ويصدرون بيانات بشأن "فرض حصار على بطاقة متجر".

واختتم بقائي كلمته بالقول إن هذا الأسلوب الدعائي ساذج ومكشوف إلى حد أصبح معه من الممكن فهم أي نوع من العقلية الساذجة بدأ الحرب غير القانونية ضد الشعب الإيراني، وجرّ أميركا إلى الموقف المخزي الذي هي فيه اليوم.

/انتهى/