استشهاد ثلاثه فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في الضفه الغربيه

ونقلت وكاله مهر للانباء عن الصحافه الفرنسيه ان مصادر امنيه وطبيه اكدت استشهاد الناشط في الجهاد الاسلامي محمد زكارنه (18 عاما) برصاص الجنود الصهاينه المحتلين خلال عدوانهم في بلده قباطيه غرب مدينه جنين في الضفه الغربيه حيث هدمت جرافه تابعه للجيش الصهيوني منزلا كان الناشط الفلسطيني.

واكد متحدث باسم الجيش الصهيوني ان الجنود العاملين في قباطيه تعرضوا لاطلاق نار من ناشطين فلسطينيين قاموا ايضا بتفجير عبوات ناسفه وقال " ان القوه حددت موقع مسلحين اثنين وفتحت عليهما النار واصيب احدهما" .

وبعد مرور بضع ساعات , استشهد " هاني صمادي " (18 عاما) و " عز الدين كميل " (16عاما) برصاص الجيش الصهيوني في قباطيه فيما ذكرت مصادر امنيه فلسطينيه انهما اصيبا اثناء قيامهما برشق الجنود الصهاينه بالحجاره ولم يكن في الامكان الحصول علي تعليق فوري من الجيش الصهيوني حول هذا الحادث .

الجدير بالذكر ان عدد الشهداء الفلسطينيين يرتفع بذلك منذ بدايه الانتفاضه في نهايه شهر ايلول / سبتمبر/ عام 2000 الي 5437 شهيد ./ انتهي/