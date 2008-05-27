قائد الثورة يؤكد على أهمية التعاون بين مجلس الشورى الاسلامي والحكومة

وأفادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية أوضح في الرسالة أن مجلس الشورى الاسلامي يمثل دليل عمل للحكومة وداعم لها, مبينا ان عمل المجلس هو الإشراف على عمل الحكومة.

وأضاف "ان الإشراف لايعني المنافسة ", مؤكدا "لاينبغي التهاون مطلقا ً بأداء واجب الإشراف, وعلى الحكومة أيضا ً الإلتزام بقرارات مجلس الشورى الاسلامي وعدم تجاوزها ".

وأشار سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى أطماع قوى الهيمنة المتزايدة التي تستهدف إستقلال وهوية الشعوب وتضييقها الطوق قدر ما استطاعت على الإرادة الوطنية لتلك الشعوب, قائلا "ان الشعب الايراني تغلب بعزمه الراسخ على ألاعيب العدو الملتوية, وهو يجتاز في ظل هدي الاسلام والقرآن عقبات صعبة الواحدة تلو الأخرى على طريق العزة والاستقلال ".

وأضاف قائد الثورة الاسلامية, "ان مجلسا مؤمنا, مستقلا, شجاعا, مدبرا ومظهرا للإستقامة والثبات يعتبر أنموذجا للسيادة الشعبية التي جاءت بها الثورة الاسلامية الى العالم ".

وأشاد قائد الثورة بجهود نواب مجلس الشورى الاسلامي في دورته السابقة لاسيما جهود رئيس المجلس الدكتور غلام علي حداد عادل وأعضاء الهيئة الرئاسية المحترمين ./انتهى/