تركيا تؤكد على الخيار الدبلوماسي في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن صحيفة (تركش ديلي) ان باباجان أكد خلال لقائه في أمريكا مع نواب في مجلس الشيوخ الامريكي ان تركيا تؤيد سياسة الحوار مع ايران بدلا من سياسة فرض العزلة على ايران (التي تبنتها أمريكا).

وقد التقى وزير الخارجية التركي خلال زيارته الحالية لأمريكا أمس الجمعة مع عدد من نواب مجلس الشيوخ الامريكي وتباحث معهم مختلف القضايا التي تهم الطرفين منها الوضع في العراق والعمليات العسكرية التركية في شمال العراق.

وأعلن باباجان في هذه اللقاءات معارضة تركيا لسياسات فرض العزلة على ايران, وتأييد بلاده لسياسة الحوار ومواصلة الأساليب الدبلوماسية في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/