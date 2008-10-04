ايران تدعم تشكيل منظمة دائمة للتعاون الاقتصادي المشترك في منطقة بحر قزوين

وافادت وكالة مهر للانباء ان علي سعيدلو قال خلال مشاركته في المؤتمر الاقليمي لـ (آفاق التعاون الاقتصادي للبلدان المطلة على بحر قزوين) والذي افتتح في مدينة استراخان (1534 كلم جنوب شرق موسكو) يوم الجمعة، ان المستوى الحالي للتقارب الاقليمي قد ازداد الى حد يسمح بتشكيل منظمة اقتصادية دائمة في منطقة بحر قزوين.

واضاف سعيدلو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع بجدية موضوع تعزيز التعاون وتنمية العلاقات مع جيرانها في بحر قزوين، وهي تدعم تشكيل منظمة اقليمية دائمة للتعاون الاقتصادي المشترك بين الدول المطلة على بحر قزوين.

واوضح ان هذه المنظمة التي ستحدد تركيبتها وهيكليتها وتفاصيل مهامها وصلاحياتها عبر تبادل وجهات النظر والمشاورات بين الدول المطلة على بحر قزوين، بإمكانها ان تعمل كمنظمة للتنسيق والتنظيم والاشراف على مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على بحر قزوين.

وأكد ان انشاء مثل هذه المنظمة هو بمعنى الاتفاق بين الدول المتشاطئة في بحر قزوين على ضرورة التوصل الى نظرة شاملة وعامة تجاه قضايا بحر قزوين ومختلف جوانب التعاون في هذه المنطقة، مضيفا ان اعتماد آلية كهذه قد يساهم في فسح المجال امام الكثير من القضايا المرتبطة بهذه المنطقة، سيما في موضوع صيانة الموارد البيئية والبيولوجية القيمة في بحر قزوين، داعيا الى تشكيل امانة عامة لمتابعة الاتفاقات الحاصلة بين البلدان المطلة على بحر قزوين.

ودعا المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، الدول المطلة على بحر قزوين الى ايلاء اهتمام ودقة كافية بموضوعي تلوث المياه والبيئة الهشة لهذا البحر نظرا للاهمية القصوى لهذين الموضوعين، مشددا على ضرورة اتخاذ ترتيبات عاجلة ومؤثرة لحل المشكلات في هذا المجال./انتهى/