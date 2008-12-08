الحجاج الايرانيون سيبدأون العودة الى ارض الوطن مطلع الاسبوع القادم

وقال رضا جعفر زادة في حوار مع مراسل وكالة مهر للانباء ان عمليات عودة الحجاج الايرانيين ستبدأ بهبوط الرحلة رقم 2002 التابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار بندر عباس في الساعة 12:50 بعد منتصف الليل من يوم 13 كانون الاول / ديسمبر الجاري.

وأضاف جعفر زادة ان الرحلة رقم 2008 التابعة لخطوط طيران الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون رحلة العودة الاولى للحجاج الايرانيين الى مطار مهراباد بطهران، والتي سيكون موعد هبوطها في الساعة 10:30 صباح يوم 13 كانون الاول / ديسمبر الحالي.

وتابع المتحدث باسم منظمة الطيران الايرانية ان 16 رحلة طيران تقل الوجبة الاولى من الحجاج العائدين من الديار المقدسة الى ارض الوطن، بتاريخ 13 كانون الاول / ديسمبر، موضحا ان 6 رحلات منها تابعة للخطوط الجوية السعودية، والـ 10 رحلات الاخرى تابعة لخطوط طيران الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/