الشعب الفلسطيني سيظل يذكر الامام الخميني بامتنان واحترام واعجاب

وجاء في البيان الذي حصلت وكالة مهر للانباء على نسخة منه، ان الامام الخميني الراحل استطاع ان يحول فهمه الدقيق للاسلام وايمانه المطلق بالله عز وجل الى قوة هائلةى صاغت الشعب الايراني المسلم على كافة المستويات ودفعت به الى بناء وتأسيس وحماية الجمهورية الاسلامية بقيمها وثقافتها ورسالتها للعالم اجمع.

وأكد البيان ان الحديث عن الامام الخميني (رض) ليس مجرد حديث عن عالم رباني مجاهد ابدع في العلم والجهاد، ولكنه حديث عن شخصية زعيم كبير استطاع ان يقود ثورة اسلامية ويهزم الظلم ويبني شعبا رساليا ويؤسس لجمهورية اسلامية بات اليوم ملء سمع الدنيا وبصرها.

وشدد البيان على ان الشعب الفلسطيني المجاهد سيظل يذكر بإمتنان واحترام وإعجاب هذا الامام المجدد والقائد المجاهد الكبير، وهو يقف قبل انتصار الثورة وبعد انتصارها الى جانب الشعب الفلسطيني في المقاومة والحرية والاستقلال واستعادة ارضه ومقدساته وعلى رأسها القدس الشريف، مؤكدا ان مواقف الامام الخميني (رحمه الله) تجاه شعب فلسطيني وقضاياه، تحولت الى نهج اصيل ومقدس تمسك به كل السائرين على نهج الامام الراحل وقيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/