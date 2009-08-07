وزير الصحة: لم تشاهد الى الان اي حالة وفاة بسبب انفلونزا الخنازير في ايران

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان الوزير كامران باقري لنكراني قال للمراسلين مساء الخميس على هامش افتتاح عدة مشاريع في شيراز، ان مرض انفلونزا الخنازير يزداد انتشارا في العالم، بحيث بلغ عدد المصابين بهذا المرض في بعض الدول الاوروبية مليون شخص.

وأضاف باقري لنكراني ان عدد المصابين في ازدياد في المنطقة التي تقع فيها ايران ايضا، فقد اعلنت السعودية في احصاء رسمي ان عدد المصابين بلغ 600 شخص، فيما بلغ هذا العدد في ايران 144 مصابا، وطبعا لم تشاهد الى الان اي حالة وفاة بسبب هذا المرض.

وتابع ان حالات الوفاة على الصعيد العالمي بلغت حوالي 1150 حالة، 1080 حالة وفاة منها في قارة امريكا فقط.

وبشأن ارسال المعتمرين والحجاج الى السعودية، أوضح وزير الصحة ان تقرر في اجتماع عقد يوم الاربعاء، ان تقوم منظمة الحج بالتخطيط بحيث يغادر آخر معتمر ايراني اراضي السعودية قبيل حلول شهر رمضان، وبشأن حج التمتع فإن القيود السابقة لا زالت سارية، كما انه يجري حاليا دراسة موضوع عدم ارسال الحجاج في الموسم الجاري./انتهى/