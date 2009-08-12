نائب في كتلة العماد ميشال عون: الاكثرية تسعى مرة اخرى للاستئثار بالحكم

اكد النائب في كتلة التغيير والاصلاح بقيادة العماد ميشال عون ان قوى 14 آذار تسعى مرة اخرى للاستئثار بالحكم، معتبرا ما ينشر من اخبار عن امتعاض عون عن سير تشكيل الحكومة انما هو امتعاض من كتلة 14 آذار وليس من المقاومة.