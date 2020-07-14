الإجتماعي ١٤ يوليو ٢٠٢٠ - ١٦:٥٣ Download photos جولة تفقديّة لوزير التعليم العالي / صور قام "محسن حاجی میرزایی" وزير التعليم العالي صباح اليوم الثلاثاء بجولةٍ تفقدية لجميع اقسام وكالة مهر للأنباء. سمات ايران الثقافة الايرانية وزير التعليم الايراني محتوى ذات صلة اجراء اكثر من 70 عملیة زراعة قلب سنویاً فی إیران طهران تدعو مجلس تعاون دول الخليج الفارسي للعمل لوقف العدوان على اليمن / تسجيل 179 وفاة جراء كورونا معالجة السرطان عن طريقة تنقية الدم الباحثون الايرانيون يبدعون طريقة لترميم واعادة بناء انسجة الكبد والقلب عبر الخلايا الجذعية اجراء اكثر من 6800 عملية لزرع نخاع العظم في ايران إيران تقوم بتخزين نماذج دم الحبل السري من إقليم كردستان العراق مختصون ایرانیون یستخدمون خلايا الحبل السري لمعالجة كورونا انعقاد المؤتمر الرضوي الدولي الثامن للقلب والعروق قائد الثورة: البشرية على مختلف منطلقاتها لم تصل الى مرحلة الامان المناظر الخلابة في "اردل ومشايخ" لقاء بالفيديو بين قائد الثورة وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي الحادي عشر / صور حفل تكريم وتقديم الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة "دعبل الخزاعي" / صور إحراق 3 شاحنات تحمل معدات للقوات الأميركية في العراق +صور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهنئ العراق الشقيق في ذكرى تحرير الموصل أغرب دراجة ستراها على الإطلاق / فيديو الفن النحاسي في أسواق "يزد" / صور شروط وخطوات التقدم في مهرجان أفلام المقاومة الـ16 بايران سجاد "جيريا"؛ تحفة تحمل الفن الإيراني الأصيل في لحمتها وسداتها / صور مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور / صور
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