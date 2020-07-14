١٤ يوليو ٢٠٢٠ - ١٦:٥٣

جولة تفقديّة لوزير التعليم العالي / صور

قام "محسن حاجی میرزایی" وزير التعليم العالي صباح اليوم الثلاثاء بجولةٍ تفقدية لجميع اقسام وكالة مهر للأنباء.

   

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