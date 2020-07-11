https://ar.mehrnews.com/news/1905685/ ١١/٠٧/٢٠٢٠ ٦:٤٣ م رمز الخبر 1905685 الثقافة الثقافة ١١/٠٧/٢٠٢٠ ٦:٤٣ م أغرب دراجة ستراها على الإطلاق / فيديو فيلم مثير لأطول دراجة في العالم، هل رأيت مثلها على الإطلاق؟. تحميل 9 MB رمز الخبر 1905685 سمات قيادة الدراجة الثقافة فيلم محتوى ذات صلة الفن النحاسي في أسواق "يزد" / صور مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور / صور كتاب "سنوات الجمر" للدكتور "علي المؤمن" شروط وخطوات التقدم في مهرجان أفلام المقاومة الـ16 بايران أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت11 تموز/ يوليو 2020 تنسيق صهيوني لإخراج السعودية من فضيحة مقتل "خاشقجي" سيتم تسوية كافة العقود المتعلقة بميادين النفط والغاز حتى نهاية العام روحاني يدعو الى عدم إقامة التّجمعات والإحتفالات/ لا يمكن الإستمرار في تعطيل الأعمال شركة النفط الوطنية في ايران تبرم صفقة لتطوير حقل "ياران" المشترك بين ايران والعراق
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