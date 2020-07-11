شروط وخطوات التقدم في مهرجان أفلام المقاومة الـ16 بايران

وكشفت الأمانة العامة للمهرجان عن بدء تلقي الأفلام التي تطمح للمشاركة، وآخر مهلة لاستلام الأعمال في القسم المخصص للأعمال الايرانية والدولية يوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020.

المحاور التي لابد أن تتناولها الأفلام المتقدمة للمشاركة في الأقسام الدولي: الثورية والإدارة الجهادية، ثقافة التعبئة ، وسائل الاعلام والفضاء الإلكتروني (التهديدات والفرص) والحرب الناعمة ونفوذ العدو في مختلف الميادين، التهديدات وإقدامات الأعداء لاسيما الاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية، مقاومة الشعب الفلسطيني، اليمن، الهند، ميانمار، افغانستان، نيجيريا، البحرين، كشمير،البوسنة، وغيرها من الدول التي تمرّ بانتفاضات شعبية علاوة على الصحوة الاسلامية في المنطقة والعالم.

فيما يلي شروط وخطوات التقدم بالأفلام في مهرجان أفلام المقاومة الـ16 بايران:

1) يمكن لجميع الفنانيين الايرانيين او الأجانب المشاركة في جميع الأقسام الرئيسية والخاصة للمهرجان.

2) تُقيّم الأعمال المتقدمة للمشاركة في المهرجان بعد وصولها إلى الأمانة العامة وفقًا للجدول الزمني المعلن على مرحلتين (الاختيار والتحكيم النهائي).

3) أن يكون المتقدم والمشارك في المهرجان هو المنتج أو صاحب العمل وبتوقيعه وإرساله الأثر السينمائي إلى سكرتارية المهرجان، فإنه يقبل بذلك جميع قواعد المهرجان.

4) لا يمكن استكمال نموذج التسجيل في الأقسام الرئيسية والفرعية إلاّ عن طريق موقع المهرجان الرسمي على الإنترنت.

5) للمشاركة في المهرجان، لابد من استكمال نموذج طلب المشاركة في المهرجان وتوقيعه، إلى جانب 3 صور لأحد مشاهد العمل المُرسل، و 3 صور من وراء الكواليس وصورة الكترونية شخصية واحدة للمخرج، ويجب أن تكون الصور ذات دقّة عالية من ثم تُرسل إلى الأمانة من خلال موقع المهرجان.

6) لايوجد حدّ زمني لتاريخ إنتاج الأفلام المتقدّمة للمشاركة في المهرجان، شريطة ألاّ تكون قد شاركت في نسخ سابقة للمهرجان.

7) إذا كان الفيلم الذي تم اختياره يحتوي على أكثر من كاتب واحد أو مخرج واحد أو منتج واحد، فيمكنه الفوز بجائزة واحدة فقط في كل قسم.

8) لا توجد قيود على عدد الأعمال المُرسلة.

9) يُقام إعلان قسم صناع الأفلام التعبويين عن طريق منظمة قوات تعبئة المستضعفين وحرس الثورة الاسلامية ووحدات القوات المسلحة الايرانية.

10) مشاركة صانعي الأفلام من قوات التعبئة أو الحرس الثوري أو وحدات القوات المسلحة في "قسم صانعي الأفلام التعبويين" لا تمنعهم من المشاركة في أقسام المهرجان الأخرى.

11) سيتم منح جميع الأعمال المتقدّمة إلى قسم المسابقة "بطاقة مشاركة" ولجميع الأعمال المُنتخبة "بطاقة اختيار".

12) يجب إنتاج النسخة الأصلية لكل فيلم سينمائي أو قصير أو وثائقي، في أفلام 35 مم أو 16 مم أو صيغ عالية الدقة من قبيل HD، Full HD، 2K أو 4K.

13) يجب تقديم كل من هذه الأفلام إلى أمانة المهرجان على قرص DVD أو ذاكرة وميضية (فلاش ميموري) لتُراجع بشكل مستقل.

14) يجب على المتقدمين للمهرجان، بالإضافة إلى إرسال النسخة الأصلية من الفيلم، تقديم نسخة DVD من العمل إلى أمانة المهرجان لمراجعتها من قبل لجنة الاختيار وإرسالها فيما بعد الى قسم المسابقة. من الضروري كتابة اسم الفيلم وصانعه ومدّته الزمنية بالكامل على الـ DVD.

15) يجب تسجيل الأعمال المرسلة الى أمانة المهرجان على قرص DVD بصيغة قابلة للعرض على جهاز الـ DVD ويجب أن تكون ملفات البيانات متوافقة مع معايير نظام تشغيل Windows.

16) يجب أن تكون أفلام المسابقة التي تُرسل الى أمانة المهرجان على شكل ملف بيانات بأحد الصيغ التالية: MPEG4-AVI-MXF-MOV بجودة H.264 وتوضع على القرص الصلب أو ذاكرة فلاش، Blu-ray أو DVD كمعيار وقابل للتشغيل على نظام Windows.

17) يجب أن تحتوي جميع الأعمال المُرسلة على إعلان تشويقي وصورة ومُلصق.

18) تحتفظ الأمانة العامة للمهرجان بالحق في عرض الأعمال المستلمة وفقاً للمتعارف عليه في المهرجانات.

19) تحتفظ الأمانة العامة بحق نشر النصوص التي تتلقاها، كـ كتاب المهرجان أو قرص رقمي، مع ذكر اسم المؤلف.

20) يُسمح للّجنة المنظمة للمهرجان بعرض 3 إلى 5 دقائق كحد أقصى من أعمال المشاركين في المهرجان في البرامج التلفزيونية بهدف الإعلان والإعلام.

21) يجب على المتقدمين للمشاركة في المهرجان في قسم مدافعي الصحّة وقسم صنّاع الافلام التعبويين ومهرجان المهرجانات إرسال استمارة تسجيلهم وأعمالهم إلى أمانة المهرجان في موعد لا يتجاوز نهاية ساعات العمل في "يوم الخميس 20 أغسطس/آب" ولجميع أقسام المهرجان الأخرى في يوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020.

22) أمانة المهرجان ليست مسؤولة عن أي أضرار محتملة ناجمة عن الإرسال الخاطئ للأعمال المتقدّمة من قبل المشاركين.

23) تُحفظ النسخ المرسلة إلى أمانة المهرجان في "بنك الأفلام التابع لسينما الثورة الاسلامية ومنظمة الدفاع المقدس" لاستخدامها من قبل الباحثين.

24) بمجرد وصول الأفلام إلى قسم المسابقة، لن يكون بالإمكان سحبها من المهرجان.

25) يتحمّل مُرسل العمل كامل المسؤولية في سياق القضايا الترويجية والحقوق القانونية للفيلم، والتي تستند إلى معلومات العمل المُرسل.

26) لن يتم إرجاع النسخة الأصلية للأفلام المُنتخبة.

27) إذا كانت المعلومات الواردة في النماذج المرسلة غير صحيحة، فستقوم الأمانة العامة بحذف العمل في أي مرحلة من مراحل المهرجان.

28) يُدعى ضيوف من المدن لقسم المسابقة وفق قواعد المهرجان.

29) لا يحق للأعضاء الرئيسيين في الهيئة المنظمة للمهرجان ولجنة الاختيار النهائي ولجنة التحكيم، المشاركة في الأقسام التنافسية للمهرجان.

30) تقع مسؤولية اتخاذ قرارات غير متوقعة على عاتق أمانة المهرجان.

31) يجب تسليم ملف البرنامج الذي يتضمن السيناريو في شكل ملف (وورد) في قرص مضغوط بحجم الخط 14 ومسافة 1.5 سم بين الأسطر وفقًا لمبادئ كتابة الحروف.

32) من اللازم كتابة ملخص السيناريو على صفحة واحدة في البداية واستمارة تسجيل البرنامج المدون عليه السيناريو.

33) السيناريوهات التي تتقدّم للمشاركة في المهرجان يجب أن لايكون قد صنع عنها أفلام قبل المشاركة.

34) على السيناريوهات المتقدّمة للمشاركة في المهرجان أن تكون مكتوبة بأحد اللغات الثلاثة التالية: الفارسية، العربية أو الانكليزية.

وتقام الدورة الـ16 لمهرجان أفلام المقاومة في فترة شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة الايراني "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران.

للمشاركة في المهرجان وإرسال الأعمال السينمائية نرجو التواصل على ايميل: Info@moqavematfilmfest.ir، أو إرسال الآثار الراغبة بالمشاركة على موقع المهرجان الانترنتي في قسم التسجيل والمشاركة: www. http://moqavematfilmfest.ir/ar/.