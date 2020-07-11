الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهنئ العراق الشقيق في ذكرى تحرير الموصل

وجاء في رسالة مسجدي، "أود في ذكرى تحرير الموصل من براثن جماعة داعش الإرهابية أن أعرب مرة أخرى عن خالص التهاني لرئيس الوزراء، والحكومة، والشعب، والزعماء السياسيين والدينيين، لا سيما قوات الجيش، والحشد الشعبي، والقوات الأمنية، وقوات مكافحة الإرهاب، والشرطة، والبشمركه، والعشائر الذين لعبوا دورا هاما في تحقيق هذا النصر العظيم".

وأضاف مسجدي في رسالته، "أود أيضا أن أؤكد على المكانة الرفيعة للمرجعية العليا في النجف الأشرف، سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني مد ظله العالي، الذي أدى بفتواه التاريخية دورا لا بديل له في تعبئة ونهوض الشعب العراقي ضد مجرمي داعش"، مضيفا، "ان هذا الانتصار العظيم أظهر أن الحكومة والشعب العراقي قادران على التغلب على جميع العقبات وخلق انتصارات عظيمة أخرى، من خلال تعزيز الوحدة والتآلف".

كما أحيى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالته، ذكرى القائدين الشهيدين الفريق قاسم سليماني، والمجاهد العظيم أبو مهدي المهندس اللذين لعبا دورا هاما في هزيمة جماعة داعش الإرهابية في العراق، مجددا إدانته للعمل الإرهابي الذي قامت به الحكومة الأميركية المتمثل في إغتيال هذين الشهيدين بصورة جبانة، والذي أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنه يتعارض مع معايير حقوق الإنسان ويعد إنتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة.