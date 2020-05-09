مختصون ایرانیون یستخدمون خلايا الحبل السري لمعالجة كورونا

وقال ضرابيه، في تصريح أدلى به لمراسل فارس، إن الخلايا الجذعية الوسيطة ، المستخرجة من أنسجة الحبل السري، لها استخدامات خاصة، وتعد الأكثر استخدامًا لعلاج مرضى الأعصاب، كما بدأ استخدامها حاليًا للمصابين بفيروس كورونا (Quid 19).

وشدد على أن الفرق بين هذه الخلايا هو في منشأها ، والنقطة المهمة للغاية هي أن الخلايا الجذعية الوسيطة المستخرجة من أنسجة الحبل السري لا تحتاج إلى التكيف وراثيا، بمعنى أنه يمكن فصل الخلايا الجذعية من الحبل السري واستخدامها لأي شخص بحاجة إليها دون الحاجة إلى التكيف الجيني./انتهى/