  1. السياسة
١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٧ ص

إحراق 3 شاحنات تحمل معدات للقوات الأميركية في العراق +صور

إحراق 3 شاحنات تحمل معدات للقوات الأميركية في العراق +صور

أعلنت مصادر تابعة لقناة الميادين عن إحراق 3 شحنات كانت تنقل معدات لوجستية لأحد المواقع الأميركية في العراق، مضيفة أن الطيران الحربي يحوم فوق موقع الهجوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسل الميادين في بغداد صرح بأن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية جنوب العراق، مساء يوم السبت.

وقالت مصادر للميادين إن شاحنات المعدات الأميركية التي تم استهدافها في منطقة النجمي، انطلقت من البصرة، وكانت متجهة لنقل حاويات لأحد المواقع الأميركية. 

وأوضحت المصادر للميادين، أن مسلحين أجبروا الناقلات على التوقف، وأنزلوا السائقين العراقيين منها قبل إحراقها، فيما تبعَ العملية تحليق طيران حربي فوق منطقة الهجوم. 

وصرح مراسل "الإتجاه"أن طيران أمريكي يقوم بنقل جرحي الرتل في الديوانية.  

/انتهى/

رمز الخبر 1905696

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