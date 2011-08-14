نائب عراقي ينتقد علاوي لانتقائه مرشحين لهم انتماءات بعثية وارهابية

وقال العسكري أن " علاوي غير حريص على حل ملف تسمية المرشحين للوزارات الأمنية وذلك لترشيحه اشخاص لهم ارتباطات بحزب البعث او بجماعات ارهابية.

وأضاف ان " هدف علاوي من ترشيح هكذا أسماء هو محاولة منه لاقناع الشعب بسوء ادارة رئيس الوزراء نوري المالكي وزعزعة الثقة بالحكومة الحالية"، مشيرا الى ان "سحب القائمة العراقية ترشيح خالد العبيدي دليل واضح على اهداف علاوي في النيل من الحكومة.

وأوضح العسكري ان " علاوي يحاول سحب الثقة من الحكومة عبر خلق أزمات مستعصية ومعقدة في سبيل ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه الان.

يذكر أنّ الوزارات الامنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على اسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حاليا بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي /انتهى.

