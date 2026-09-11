المعايير المزدوجة الأميركية في مجال حقوق الإنسان؛ إعدام 15 شخصاً في فلوريدا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن سلطات ولاية فلوريدا أعلنت إعدام دانيال أوين كوناهان جونيور، البالغ من العمر 72 عاماً، يوم الخميس، بحقنة مكونة من ثلاثة أدوية في سجن الولاية، وأُعلنت وفاته في الساعة 18:12 بالتوقيت المحلي.

ولا تزال عقوبة الإعدام تُنفذ في بعض الولايات الأميركية، وتُعد فلوريدا من الولايات النشطة في تنفيذ هذه العقوبة. ومع ذلك، انتقدت أميركا دائماً في تقاريرها ومواقفها الرسمية وضع حقوق الإنسان في دول أخرى، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفي وقت تقدم فيه أميركا نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان في العالم، وتتخذ من تنفيذ عقوبة الإعدام في دول أخرى ذريعة للانتقاد والضغط السياسي، لا تزال هذه العقوبة تُنفذ في عدد من ولاياتها.

وإعدام 15 شخصاً في فلوريدا منذ بداية عام 2026، يطرح مرة أخرى السؤال: هل حقوق الإنسان في نظر واشنطن مبدأ عالمي، أم أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؟

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