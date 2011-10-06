نائب عراقي:على السعودية ان تستجيب للمطالب الشعبية تجنبا لايام اكثر مرارة

وقال النائب العراقي في تصريح صحفي ان "مايحدث في المنطقة الشرقية حالة طبيعية ومتحضرة ومشجعة للمطالبة بالحقوق وعلى السلطات الحكومية ان تتحمل المسؤولية وتقوم بحماية المحتجين لا ان تقوم باطلاق الرصاص الحي عليهم واعتقالهم".

واضاف النائب ان" ما يحدث في السعودية ان لم يكن ربيعا قادما فهو نوع من الرياح العاتية ".

ورفض الشرع تسمية ما يحدث في البلدان العربية بالربيع العربي "قائلا" قبل ان يكون ربيعا عربيا فهو ربيع انساني".

واوضح ان" كل ضغط وكل شعور بالحيف يؤدي بالضرورة الى المطالبة بالحقوق خصوصا ونحن نعيش في زمن الديمقراطية والتأثر بارهاصات المحيط العربي".

وكانت المنطقة الشرقية في السعودية قد شهدت خلال الايام الماضية احتجاجات شعبية متواصلة واجهتها قوات مكافحة الشغب بقسوة وعنف مما ادى الى سقوط عشرات الجرحى بالاضافة الى عدد كبير من المعتقلين".

وتتهم المملكة دولة اجنبية بالوقوف وراء الاحتجاجات المناهضة في وقت نفت قوى المعارضة السعودية هذه الاتهامات ".

وتشهد المناطق الشرقية احتجاجات متواصلة بسبب التمييز العرقي والطائفي التي تتبعها سلطات المملكة وخاصة في التعيين والترقيات .

وازدادت حدة المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين بعد قيام المملكة السعودية بارسال الف جندي لقمع التضاهرات السلمية في مملكة البحرين. /انتهى/

