عراقجي يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء والممثلين الدوليين الجدد لدى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن كريستين آتزن، السفير الجديد للدنمارك لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، في مستهل مهمته الدبلوماسية، وسلّمه نسخة من أوراق اعتماده.

كما التقى فيشوش نغي، السفير الهندي الجديد لدى إيران، عراقجي اليوم الثلاثاء، وسلّمه نسخة من أوراق اعتماده، بالتزامن مع بدء مهمته الدبلوماسية في البلاد.

كذلك، التقى جان جبور، الممثل الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية (WHO) في إيران، وزير الخارجية الإيراني في مستهل مهمته، وسلّمه أوراق اعتماده.

السفير الياباني يودّع عراقجي

وفي السياق نفسه، التقى تسوكا تاماكي، سفير اليابان لدى إيران، وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، في ختام مهمته الدبلوماسية لدى الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال زيارته لوزارة الخارجية لتوديع الوزير.