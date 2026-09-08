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٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٠٢ م

عراقجي يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء والممثلين الدوليين الجدد لدى ايران

عراقجي يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء والممثلين الدوليين الجدد لدى ايران

قدّم عدد من السفراء الأجانب الجدد لدى إيران نسخاً من أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتزامن مع بدء مهامهم الدبلوماسية في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن كريستين آتزن، السفير الجديد للدنمارك لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، في مستهل مهمته الدبلوماسية، وسلّمه نسخة من أوراق اعتماده.

كما التقى فيشوش نغي، السفير الهندي الجديد لدى إيران، عراقجي اليوم الثلاثاء، وسلّمه نسخة من أوراق اعتماده، بالتزامن مع بدء مهمته الدبلوماسية في البلاد.

كذلك، التقى جان جبور، الممثل الجديد لمكتب منظمة الصحة العالمية (WHO) في إيران، وزير الخارجية الإيراني في مستهل مهمته، وسلّمه أوراق اعتماده.

السفير الياباني يودّع عراقجي

وفي السياق نفسه، التقى تسوكا تاماكي، سفير اليابان لدى إيران، وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، في ختام مهمته الدبلوماسية لدى الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال زيارته لوزارة الخارجية لتوديع الوزير.

رمز الخبر 1973677

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