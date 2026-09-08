الحرس الثوري يصطاد غواصة ذكية للعدو الأمريكي في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان رقم ١٢ للبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي:

أيها الشعب الإيراني الكريم، بفضل الله تعالى، تمكن جنود البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي من اصطياد إحدى أحدث الغواصات الذكية غير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي عند مدخل مضيق هرمز، وذلك في عملية استخباراتية وعملياتية معقدة فجر اليوم.

وكانت هذه الغواصة الذكية مزودة بأحدث التقنيات في مجال الغواصات على مستوى العالم، والتي تم تسليمها إلى أسطول الجيش الأمريكي الإرهابي عام ٢٠٢٥.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مصادرة هذه الغواصة، وسيتم نشر صورها خلال الساعات القادمة.