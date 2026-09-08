إيران في مجلس الحكام: القدرات النووية للبلاد لا تزول بالهجوم والاغتيال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوفد الإيراني اوضح أن الهجمات التي شُنّت في عامي 2025 و2026 على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، قد ألحقت أضراراً وأثرت على الوصول إلى التكنولوجيا في بعض المجالات، لكنها لم تستطع القضاء على القدرات العلمية والتكنولوجية للبلاد.

كما شدد الوفد على التطبيقات الواسعة للتكنولوجيا النووية الإيرانية في مجالات الزراعة والبيئة والطب والصناعة.

وانتقد الوفد الإيراني العقوبات الأحادية واجراءات التقييد، مؤكداً أن هذه الإجراءات حالت دون استفادة إيران الكاملة من المساعدات التقنية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات.

واعتبرت إيران أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحق المؤكد للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومع التزامات الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي الختام، أعرب الوفد الإيراني عن استيائه من عدم الإشارة في تقرير أمانة الوكالة الدولية إلى آثار الإجراءات القسرية الأحادية والهجمات الأخيرة على العلوم والتكنولوجيا النووية، وطالب بتصحيح هذا التقرير قبل تقديمه إلى المؤتمر العام للوكالة.