الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحمل مسؤولية تجاه الهجمات على المنشآت النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك في بيان للبعثة الإيرانية خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أشارت إلى أنه رغم أن مسؤولية الأمن النووي تقع حصراً على عاتق كل دولة، فإن الوكالة ملزمة، بناءً على طلب الدول، بتقديم المساعدة لها، وعلى مجلس المحافظين تيسير تحقيق ذلك.

وتساءلت البعثة الإيرانية: ما معنى الأمن النووي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إزاء الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للتفتيش؟

وأضافت: إذا كانت الوكالة لا ترغب أو لا تستطيع الاهتمام بما يكفي بتداعيات الأمن النووي، فعلى أي أساس ينبغي للدول الأعضاء أن تثق بأدائها وفعاليتها؟

وأكدت البعثة أن انتهاكات السرية التي وقعت في الماضي أدت إلى الكشف عن معلومات حساسة، جرى استخدامها لاحقاً لتسهيل أعمال تخريبية ضد منشآت نووية خاضعة للضمانات.

وشددت الهيئة على أن مثل هذه الانتهاكات تثير مخاوف شديدة، مؤكدة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحمل في هذا الصدد مسؤولية قانونية واضحة.