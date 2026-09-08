تعرف على الغواصة "Dive-LD" التي اغتنمها الحرس الثوري في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الغنيمة الجديدة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز والتي تم اصطيادها هي:

- الغواصة غير المأهولة Dive-LD هي مركبة ذاتية القيادة كبيرة الحجم تعمل تحت سطح الماء، أو ما يُعرف بـ Large-Displacement AUV.

- يبلغ طول هذه الغواصة نحو 5.8 أمتار، ويقترب وزنها من ثلاثة أطنان، وقد صُممت لتنفيذ مهام طويلة بشكل مستقل في المياه العميقة.

- تستطيع هذه الغواصة الذكية العمل تحت الماء لمدة تصل إلى 10 أيام، ووفقًا للمواصفات التي أعلنها المصنّع، يمكنها الوصول إلى عمق 6000 متر. كما يتيح تصميمها المعياري والأجزاء المصنّعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تركيب أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والحمولات الخاصة بالمهام بسرعة.

- تشمل أبرز مهامها المحتملة الاستطلاع والمراقبة تحت سطح البحر، ورسم خرائط قاع البحر، واكتشاف الألغام، وفحص الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، ودعم عمليات الحرب المضادة للغواصات، ونقل المعلومات.

- وتُعدّ نقطة القوة الرئيسية لـ Dive-LD متمثلة في الجمع بين الاستقلالية، والقدرة على البقاء لفترات طويلة في الخدمة العملياتية، وإمكانية تغيير طبيعة المهام.