احمدي نجاد: الثقافة التعبوية تزيل الهوة الطبقية والاجحاف

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان الرئيس محمود احمدي نجاد وفي اطار المرحلة الرابعة من جولاته التفقدية للمحافظات، قام اليوم الخميس برفقة اعضاء الحكومة، بزيارة تفقدية لمدينة اسلام شهر (جنوب غرب طهران)، حيث القى كلمة امام اهاليها.

واشار احمدي نجاد في كلمته الى قرب حلول موعد اسبوع التعبئة، وقال: ينبغي بذل الجهود من اجل الرقي والعزة وتحقيق التطور العلمي للبلاد.

وتابع: ان الطالب التعبوي ينبغي ان يكون مفعما بالحب الالهي والايمان والسعي العلمي البناء.

واضاف: ان كل شخص اينما كان اذا كان يعمل في سبيل الله وكان نزيها ومخلصا للبلاد والشعب، فهو تعبوي.

واكد احمدي نجاد ان التعبئة تعني حب جميع الامور الحسنة، وحب الصالحين، فالتعبوي عاشق لله، ولأنه عاشق لله فانه يكون في خدمة الناس.

وصرح: اذا سادت ثقافة التعبئة في ايران، فان جميع قمم العزة ستكون تحت اقدام الشعب الايراني، واذا سادت ثقافة التعبئة في العالم، فلن يبقى هناك اثر للفقر والهوة الطبقية في العالم.

وفي جانب آخر من كلمته، اعلن رئيس الجمهورية عن عزم الحكومة على ايجاد 5ر2 مليون فرصة عمل خلال العام الجاري، وقال: سيتم اقتلاع جذور البطالة في البلاد حتى نهاية العام القادم، مشددا على ان الجميع يجب عليهم ان ينهضوا من اجل بناء ايران الاسلامية.

وصرح: ان بناء ايران ليس فقط خدمة للشعب الايراني، وانما هو خدمة للاسلام والثقافة الاسلامية والانسانية والبشرية.

واكد ان ايران اصبحت اليوم رمزا ونموذجا للشعوب الحرة المستقلة، ويجب ان تبقى عامرة وعزيزة، ولذلك يجب ان نضع يدا بيد لننشر العمران والعدالة في جميع ربوع البلاد من خلال العمل والجهد المضاعف./انتهى/